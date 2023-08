Usa: processo in Georgia, repubblicani chiedono di inviare documentazione al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia alla Camera dei rappresentanti, il repubblicano Jim Jordan, ha scritto una lettera alla procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, chiedendo di inviare al Congresso tutta la documentazione relativa alle indagini per interferenze elettorali che hanno portato all’ultima incriminazione di Donald Trump. Nella lettera, inviata poche ore prima dell’arrivo dell’ex presidente Usa in Georgia, per costituirsi, Jordan afferma che i deputati sono “preoccupati per le motivazioni” che hanno portato Willis ad avviare le indagini, oltre ai possibili impatti di tali procedimenti “sull’operatività del governo federale”. Il presidente della commissione ha anche chiesto alla procuratrice di chiarire se abbia comunicato con l’ufficio di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Trump, che ha già incriminato l’ex presidente per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e per i documenti classificati trovati nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. (Was)