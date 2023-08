Ucraina: presidente lituano Nauseda, insieme ricostruiremo il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania continuerà a fornire all’Ucraina un'assistenza totale. Lo ha detto il presidente lituano, Gitanas Nauseda, a Kiev per partecipare alle celebrazioni della giornata dell’indipendenza del Paese. “Insieme ricostruiremo l’Ucraina e ci impegneremo a rendere il vostro Paese parte della comunità euro-atlantica. La nostra visione oggi è un’Ucraina forte in un’Europa forte”, ha aggiunto il capo dello Stato lituano. “Il popolo ucraino, amante della libertà, sta prendendo in mano il proprio destino. Non ho dubbi che la verità, la forza e la volontà ti aiuteranno a proseguire nel vostro cammino. Credo che celebreremo insieme il prossimo giorno dell'indipendenza con la vittoria”, ha continuato Nauseda. (Kiu)