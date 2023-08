Brasile-Bangladesh: Lula incontra prima ministra bengalese Hasina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato la prima ministra del Bangladesh, Sheik Hasina Wajed, in un incontro bilaterale a margine dell'incontro dei capi di stato e di governo dei Paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), a Johannesburg, in Sudafrica. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota, evidenziando che durante l'incontro Lula ha ricevuto l'invito della prima ministra a visitare il Paese asiatico. Anche il capo dello stato brasiliano ha a sua volta invitato Wajed a visitare il Brasile con l'obiettivo di espandere gli scambi commerciali tra i paesi. I due – riferisce il Planalto - hanno parlato delle politiche sociali dei due Paesi nella lotta contro la povertà e anche di questioni commerciali. Il Bangladesh importa carne, olio, zucchero e cotone e sta cercando un accordo commerciale con il Mercosur, formato da Argentina, Brasile, Praguay e Uruguay. Wajer si è congratulata con i paesi Brics per il vertice organizzato dal Sudafrica, che considera una pietra miliare nella cooperazione tra i paesi in via di sviluppo, e ha ribadito la candidatura del paese ad unirsi al gruppo. (Brb)