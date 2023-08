Veneto: assessore Agenda digitale, con 2 milioni Pnrr aumenteremo sicurezza cibernetica in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad "un contributo pari a 2 milioni di euro ottenuto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha ammesso a finanziamento due proposte di interventi di potenziamento della resilienza cyber di Regione del Veneto, intendiamo promuovere sul territorio regionale attività di prevenzione, protezione e analisi rispetto ai rischi cyber, attraverso un modello di coordinamento capace di offrire servizi tipici di un Cert, Computer Emergency Response Team. Creeremo una squadra veneta capace di dare risposte tempestive alle emergenze informatiche". Lo ha dichiarato Francesco Calzavara, assessore all'Ict e con delega all'Agenda digitale regionale. "La Regione - ha poi spiegato - ha deciso di attuare un modello di coordinamento e di servizio tipici di un Cert (Computer emergency response team), inclusivo di un HyperSoc (Security operation center) che possa monitorare la sicurezza informatica e gestire gli incidenti a livello regionale. Questo perché negli ultimi venti anni, la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni ha progressivamente focalizzato il centro delle attività umane di carattere sociale, politico ed economico all'interno di una nuova dimensione, denominata cibernetica. Lo straordinario aumento dell'utilizzo di internet ha contribuito allo sviluppo del settore Ict, con un notevole impatto su tutte le funzioni della società moderna". "Tuttavia - ha poi sottolineato - ciò ha comportato un parallelo incremento delle vulnerabilità. La digitalizzazione dei servizi e delle informazioni ha inevitabilmente accresciuto l'esposizione al rischio: il pericolo di furto, manomissione e compromissione dei dati nello spazio cibernetico ha evidenziato la necessità di mettere in sicurezza le attività in esso condotte", ha poi concluso. Come spiegato in una nota, "il Cert Regionale potenzierà il livello di resilienza cyber dei sistemi informativi per garantire la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini e diventerà il punto di raccordo tra le pubbliche amministrazioni locali di riferimento, oltre ad eventuali altri enti/società che ne facciano richiesta o che in futuro intratterranno rapporti con Regione del Veneto”. (Rev)