Olimpiadi 2026: Mit, accelerazione sulle opere strategiche per i Giochi Milano-Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Accelerazione sulle opere strategiche in vista dei Giochi Milano-Cortina. Lo comunica una nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti spiegando che è in corso di perfezionamento il piano delle opere olimpiche, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel piano rientrano anche la tangenziale sud di Sondrio (52,8 milioni), i due lotti della variante Trescore-Entratico (costo complessivo 186,2 milioni) e la variante di Vercurago (costo complessivo 253 milioni). Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è determinato affinché vengano realizzate nei tempi stabiliti tutte le opere ricomprese nel piano, con particolare riguardo per quelle citate.(Com)