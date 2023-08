© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare contro il presidente della Federazione calcistica spagnola Luis Rubiales per il bacio sulle labbra alla giocatrice Jenni Hermoso in seguito alla vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio femminile. La commissione disciplinare della Fifa ha già informato Rubiales dell’apertura della procedura, come ha riferito un comunicato della Fifa medesima. (Spm)