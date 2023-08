Brasile: aumento stipendi dipendenti federali, decreto Lula convertito in legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Brasile ha convertito in legge il decreto esecutivo che stabilisce un aumento del 9 per cento dei salari dei dipendenti pubblici federali. Il provvedimento era stato firmato dal presidente, Luiz Inacio Lula da Silva lo scorso 28 aprile. Il testo, passato nelle due Camere con voto simbolico, avrebbe perso validità domani, venerdì 25 agosto, a 120 giorni dalla firma del capo dello stato. Gli aumenti valgono per tutti i dipendenti federali, anche in pensione. L'impatto della misura per le casse dello stato è stimato in 11,6 miliardi di real (2,2 miliardi di euro).(Brb)