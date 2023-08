India-Cina: breve conversazione Modi-Xi a margine vertice Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e il presidente della Cina, Xi Jinping, si sono stretti la mano e hanno avuto una breve conversazione a Johannesburg, a margine del vertice del gruppo Brics, al quale i due Paesi appartengono insieme al Brasile, alla Russia e al Sudafrica. I due leader avevano avuto un’interazione anche in occasione del vertice del G20 di Bali, in Indonesia, lo scorso novembre. Le relazioni tra Nuova Delhi e Pechino sono in una fase negativa dal 2020, da quando si sono riaccese le dispute di confine nel settore occidentale della Linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa.(Inn)