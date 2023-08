Spazio: Urso, congratulazioni a ministro Scienza indiano, potremo cooperare al meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi sono congratulato con il ministro indiano della Scienza e Tecnologia, Jitendra Singh, per l'allunaggio di Chandrayaan-3 al Polo Sud della Luna, che segna il futuro di una grande nazione sotto la guida del premier Modi. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Sono convinto che potremo cooperare al meglio in questa grande avventura umana e scientifica”, aggiunge. (Rin)