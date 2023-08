Ucraina: Zelensky su operazione intelligence in Crimea, è presto per parlare di liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell'intelligence ucraina hanno condotto un'operazione speciale in Crimea: tuttavia è ancora troppo presto per parlare di liberazione della penisola. Lo ha dettp al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa con il capo dello Stato del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa. Zelensky ha commentato l'operazione speciale della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa (Gur) e della Marina ucraina, durante la quale è stata issata la bandiera ucraina in Crimea. "È troppo presto per parlare della liberazione della Crimea. Questa è la prima notizia. La seconda è che avrò un rapporto dettagliato dal generale Kirilo Budanov, direttore del Gur. La terza è che sì, questi sono i nostri ragazzi. La quarta è che non ci sono vittime fra i nostri. Questa è una buona notizia. Almeno questo è quello che ho potuto dire al telefono per discutere con il direttore del Gur", ha detto il presidente. (Kiu)