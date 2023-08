Veneto: Zaia, nostra storia legata a memoria papa Luciani e Wojtyla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quel giorno per i veneti rimane legato alla memoria di due Papi – ha spiegato il presidente veneto -. Sono sempre rimaste indimenticabili l'umiltà e la modestia unite a una gigantesca statura pastorale e culturale, che hanno sempre accompagnato la vita di Albino Luciani. In questi anni ho avuto occasione di constatare come, pur a distanza di tempo, il suo ricordo sia ancora vivo in moltissimi veneti che lo hanno conosciuto e avvicinato negli anni vittoriesi e veneziani. Ne emerge sempre un profilo di semplicità". "Le montagne in cui è cresciuto erano segnate dalla miseria, dalla durezza del lavoro, dalla fame e dalla guerra. Un contesto che è stato fondamentale alla sua sensibilità e alla formazione. Ma le nostre Dolomiti, che oggi sono Patrimonio dell'Umanità Unesco, sono divenute una destinazione ambita per gli amanti della montagna, annoverando tra questi un gigante della storia come Papa Wojtyla che per sei volte scelse di trascorrere un periodo estivo di riposo a Lorenzago così come i tanti semplici villeggianti che amava incontrare sui sentieri" ha poi concluso. (Rev)