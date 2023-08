Venezia: Brugnaro, entro fine settembre consegnata nuova pista ciclopedonale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha fatto un sopralluogo alla nuova pista ciclopedonale tra Favaro e Tessera. "Stiamo rispettando i tempi per la conclusione dell'opera la cui consegna è prevista entro fine settembre - ha commentato il primo cittadino veneto -. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che stanno lavorando per la messa in sicurezza di chi transita in bicicletta su questo tratto di strada. Adesso stiamo avviando anche la progettazione del tratto Campalto-Tessera che rappresenta un'altra urgenza per ampliare la rete ciclabile, fino a collegare l'aeroporto anche da un punto di mobilità lenta". "L'obiettivo principale di questa amministrazione sulla ciclabilità - ha poi sottolineato - è stato senza dubbio quello di progettare e avviare la realizzazione di percorsi utili a raccordare le diverse parti del territorio del Comune tra loro e con quelli più ampi della Città Metropolitana. Pedalata dopo pedalata, ci si sta arrivando. La rete si è arricchita di nuovi tasselli strategici e attesi da anni. La pista lungo via Altinia da Favaro a Dese, quella dal quartiere Gazzera fino ad Asseggiano lungo un tratto del vecchio sedime della ferrovia Valsugana, il collegamento tra Mestre e Venezia, fino al Tronchetto e tra il parco Bissuola e quello di San Giuliano lungo la via Vallenari bis". "Con quest'ultimo intervento - ha concluso Brugnaro - la nostra rete ciclabile comunale supera la soglia importante dei 180 km di percorsi dedicati; grazie agli altri progetti e cantieri attualmente in corso possiamo confermare il raggiungimento dell'obiettivo che ci eravamo dati ad inizio mandato: entro il 2025 supereremo i 200 chilometri di rete ciclabile". (Rev)