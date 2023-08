Brics: dialogo con Africa, Xi annuncia fondo di dieci miliardi di dollari per lo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese ha rivendicato anche i risultati della cooperazione pratica tra la Cina e Paesi dell’Asia, dell’Africa, del Pacifico e dei Caraibi, con oltre 200 progetti realizzati per la riduzione della povertà, l’istruzione e la sanità. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, Xi ha ricordato il fondo per la cooperazione Sud-Sud lanciato con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). “La Cina è un amico su cui l’Africa può contare”, ha aggiunto Xi, sottolineando l’assistenza allo sviluppo fornita negli ultimi dieci anni. In particolare, il leader ha citato la costruzione di più di 6.000 chilometri di ferrovie, altrettanti di autostrade e oltre 80 grandi impianti energetici nel continente. (Cip)