Difesa: De Cristofaro (Avs), Vannacci va radiato da Esercito Italiano, silenzio Meloni inaccettabile

- Vannacci va radiato dall'esercito del nostro Paese, non basta la semplice destituzione dal suo incarico presso l'Istituto geografico militare decisa dal ministro Crosetto. “Tanto più che sembra aver scelto la carriera politica con l'Italia peggiore”. Lo scrive su Facebook Peppe De Cristofaro, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Peggio dei contenuti inaccettabili del libro del generale Vannacci, c'è solo la corsa ad accaparrarsi il consenso politico della parte peggiore del Paese. E poi il peggio del peggio è il silenzio inaccettabile della presidente del consiglio che si sta sottraendo alle sue responsabilità istituzionali, mentre parte della maggioranza che la sostiene esprime posizioni vergognose. È un silenzio - prosegue il capogruppo dei senatori - che dice tante cose. Da un lato una destra che da 30 anni dovrebbe essersi emancipata dall'eredità del fascismo e invece quell'eredità è sempre lì perché evidentemente fa parte del suo Dna", sottolinea De Cristofaro, che aggiunge: "Dall'altro però c'è molto di quella destra da suprematismo bianco che in questi anni ha operato un rovesciamento della realtà colpevolizzando le vittime e trasformando i carnefici in teneri agnellini. I gay non sono normali scrive il generale nel suo libro. Io invece penso che a non essere normali siano gli autori delle 115 aggressioni omofobe ai danni di 165 omosessuali avvenute in Italia da aprile 2022 a marzo 2023. Quale idea della normalità si racconta in questo libro? E poi. ‘Le femministe? Moderne fattucchiere’. ‘Le donne non sono come gli uomini’ perché secondo Vannacci le donne devono restare a casa a fare figli, colpevoli secondo il generale della denatalità, senza che gli venga neanche in mente che oggi i figli non si fanno perché milioni di persone hanno un lavoro precario e malpagato. Parole tossiche nelle stesse ore in cui lo stupro di gruppo di Palermo ci dice con chiarezza chi sono i carnefici e chi le vittime". (Rin)