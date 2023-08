Cina-Bhutan: istituito gruppo tecnico congiunto sulla delimitazione del confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e il Bhutan hanno avuto discussioni “sincere, amichevoli e costruttive” sull’attuazione del protocollo d’intesa sul piano in tre fasi per accelerare i negoziati sul confine e hanno concordato di adottare misure simultanee per accelerare il processo. Le parti hanno deciso anche di istituire un gruppo tecnico congiunto sulla delimitazione del confine. Lo riferisce un comunicato congiunto emesso al termine del 13mo incontro del gruppo di esperti dei due Paesi sulle questioni di confine, concluso oggi a Pechino dopo quattro giorni di lavori (21-24 agosto). Le parti hanno deciso di tenere al più presto i prossimi colloqui e di mantenere aperta la comunicazione. La riunione è stata presieduta da Hong Liang, direttore generale del dipartimento Confini e affari oceanici del ministero degli Esteri della Cina e da Letho Tobdhen Tangbi, segretario per i Confini internazionali del Bhutan. A margine si è riunito per la prima volta il gruppo tecnico appena istituito.(Cip)