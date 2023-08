Speciale scuola: Di Cola (Cgil Roma), limitare disagi e garantire sicurezza in cantieri, serve confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario - prosegue Di Cola - che l’amministrazione apra il confronto con le organizzazioni sindacali sia sulle scelte per garantire la salute e la sicurezza nei cantieri, dando piena applicazione del protocollo sottoscritto insieme alla prefetture e le federazioni degli edili, sia sulle scelte per ridurre i disagi e non rendere un percorso ad ostacoli l’accesso ai servizi, come la sanità, la scuola o per andare a lavoro. Serve discussione a 360 gradi sulle politiche degli orari della città, su un piano del traffico vero, sul potenziamento del trasporto pubblico e sulla riduzione del traffico privato. Per fare tutto questo - conclude - serve partecipazione e coinvolgimento ma soprattutto risorse dal governo a sostegno della Capitale per la realizzazione del Giubileo dei cittadini". (Rer)