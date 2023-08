Speciale scuola: gettano rifiuti ingombranti in strada a Torre Maura, tre multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state individuate e sanzionate dagli agenti del Nad (Nucleo ambiente decoro) della polizia locale Roma Capitale per aver gettato elettrodomestici, mobili e un ingente quantitativo di generi alimentari senza rispettare le corrette procedure di smaltimento. Le verifiche che hanno portato ad individuare i tre sanzionati sono avvenute in zona Torre Maura. Il primo ad essere stato individuato é un cittadino di nazionalità georgiana di 22 anni multato per aver lasciato in strada alcuni mobili e la rete di un letto, provenienti dall'alloggio in cui era domiciliato con altri suoi connazionali, da oltre un anno, senza regolare contratto d'affitto e senza aver mai pagato la Tari. A poca distanza un uomo di 37 anni è stato individuato dopo aver abbandonato un frigorifero, proveniente dalla sua attività commerciale, nei pressi del parcheggio di una scuola elementare. Un ragazzo di 22 anni, dipendente di un forno, invece, è stato identificato mentre gettava nel cassonetto della raccolta indifferenziata un ingente quantitativo di generi alimentari, in buono stato di conservazione, senza rispettare quanto previsto dalla normativa sul conferimento in discarica di questo tipo di prodotti. (Rer)