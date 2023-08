Speciale scuola: prosegue pulizia aree scolastiche Roma, 90 interventi al giorno per ripristinare decoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Pulizia e sanificazione dei cassonetti, ma anche sfalcio e diserbo di siepi e marciapiedi. Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria messi in campo da Ama, in coordinamento con Roma Capitale, nei pressi degli istituti scolastici della capitale. Le operazioni - che sono iniziate lunedì dalla scuola per l'infanzia "Filastrocca impertinente" nel Municipio XIII - stanno proseguendo al ritmo di circa 90 interventi al giorno per un totale di 300 interventi nei diversi Municipi già portati a termine. Questa mattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato nel Municipio XII per un sopralluogo delle operazioni nei pressi dell'Istituto comprensivo Mario Lodi, adiacente al Parco Flora. Insieme a lui il direttore generale di Ama Spa, Alessandro Filippi. (Rer)