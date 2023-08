Brics: ministro Esteri Iran, invito a diventare Paese membro è una base per la diplomazia dinamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invito dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) all'Iran per diventare membro a pieno titolo del gruppo dal primo gennaio 2024, "oltre al rafforzamento del multilateralismo, può fornire le basi per il perseguimento degli obiettivi e lo sviluppo di altre macro-strategie del governo nell’attuazione della diplomazia dinamica". Lo ha scritto su X, precedentemente noto come Twitter, il ministro degli Esteri dell'Iran, Hussein Amirhabdollahian, che ha partecipato al vertice Brics in Sudafrica insieme al presidente iraniano, Ebrahim Raisi. I Paesi Brics hanno annunciato oggi l'invito ad aderire al gruppo ad Argentina, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. (Irt)