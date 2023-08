Pakistan: Khan, Alta corte di Islamabad rinvia udienza su ricorso contro condanna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Islamabad ha rinviato di nuovo l’udienza sul ricorso di Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, contro la condanna inflittagli il 5 agosto per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri durante il suo governo (il nome deriva dal dipartimento preposto all’amministrazione di tali beni). L’udienza, prevista per oggi, è stata aggiornata a domani. La Corte suprema, alla quale Khan si è appellato per contestare il rinvio, ha ribadito che non interferirà fino al pronunciamento dell’Alta corte. Ieri, tuttavia, i giudici supremi competenti (un collegio formato dal giudice capo, Umar Ata Bandial, e dai giudici Mazahar Ali Akbar Naqvi e Jamal Khan Mandokhail) hanno osservato che “a prima vista, ci sono delle carenze nella sentenza del tribunale di primo grado”. (segue) (Inn)