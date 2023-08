Legge Bilancio: Torto (M5s), si prepara seconda “Manorrida” del governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la candida ammissione del “falco” Giorgetti, ministro sempre più frugale dell'economia, oggi assistiamo a disperati tentativi di esponenti della maggioranza di difendere il cantiere della Manovra. “Ma già adesso emergono segnali piuttosto inquietanti secondo i quali, per il secondo anno, quella proposta dall'esecutivo sarà una 'Manorrida', nella quale il governo dei sovranisti alla vaccinara intenderebbe addirittura far cassa con la privatizzazione dei porti, come dichiarato dal ministro Tajani”. Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio della Camera. “Ascoltiamo plateali prese in giro dei pensionati italiani da parte di esponenti della maggioranza, come Mulè e Bergamini, che fantasticano di pensioni minime a mille euro. Peccato che nella scorsa Legge di bilancio il centrodestra abbia puntualmente bocciato i nostri emendamenti che avrebbero voluto un raddoppio dell'indicizzazione delle pensioni basse per far fronte all'inflazione e una rivalutazione integrale delle pensioni medie, invece tagliate senza scrupoli dal governo. Così come sono stati bocciati i nostri emendamenti per arrivare alla totale esenzione fiscale delle pensioni fino a mille euro”, sottolinea Torto, che aggiunge: “Con l'aria di frugalità, austerità e totale ripiegamento imposta da Giorgetti, come si fa a riproporre la messa in onda della solita televendita? Gli stessi esponenti di maggioranza farfugliano poi di Manovra che avrà come parola d'ordine il lavoro, quando solo qualche giorno fa è risultata chiara agli italiani la messa in scena dell'incontro organizzato dalla Meloni con le opposizioni solo per buttare la palla in tribuna sul non più procrastinabile salario minimo contro lo sfruttamento e la povertà lavorativa. In tutto questo nessun cenno a quegli investimenti che, come il Superbonus, hanno permesso negli ultimi tre anni all'Italia di crescere più della media Ue, con un'eredità che adesso Meloni e Giorgetti stanno sciaguratamente dilapidando, riconsegnando l'Italia a un'allarmante prospettiva di stagnazione". (Rin)