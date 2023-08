Brics: ministro Esteri Riad, "apprezziamo invito, prenderemo decisione giusta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita “concentra la propria politica estera sulla costruzione di partenariati economici e apprezza l’invito dei Paesi Brics ad aderirvi. Lo stiamo studiando”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Riad, Faisal bin Farhan al Saud, intervenendo in una sessione di dialogo del vertice a Johannesburg, in Sudafrica. “Prenderemo la decisione appropriata”, ha precisato il capo della diplomazia saudita. Il principe Bin Farhan ha sottolineato che i Brics - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - sono un canale importante per rafforzare la cooperazione economica. "Il Regno gode di relazioni strategiche con i Paesi Brics e non vediamo l'ora di una maggiore cooperazione", ha affermato. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato oggi che il gruppo dei Paesi Brics ha deciso di invitare sei paesi a diventare membri: Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Argentina, Iran ed Etiopia.(Res)