Grecia: ministro Crisi climatica, 9 tentativi di appiccare incendio in area Parnitha

- Nel corso della mattina in Grecia sono stati compiuti 9 tentativi di appiccare un incendio nell’area del monte Parnitha, nell’Attica, dove continuano a infuriare fronti di fuoco. Lo ha reso noto il ministro della Crisi climatica e della Protezione civile, Vassilis Kikilias, citato dal quotidiano “Kathimerini”. “Piromani stanno appiccando incendi mettendo in pericolo foreste, proprietà e vite umane. Ai piedi del monte Parnitha, nella zona di Avlona, dalle 8 del mattino sono stati compiuti 9 tentativi di appiccare un incendio”, ha detto il ministro greco. “Ciò che sta accadendo è inammissibile, vergognoso e criminale", ha sottolineato Kikilias, aggiungendo che sarà fatto “tutto il possibile” per arrestare i responsabili. Il ministro greco ha evidenziato che le forze dei vigili del fuoco, i volontari e tutta la Protezione civile stanno combattendo “enormi battaglie” per fronteggiare gli incendi, che in alcune zone stanno assumendo “dimensioni incontrollabili a causa dei forti venti”. (Gra)