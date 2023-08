Iraq-Turchia: ministro Esteri Fidan, sradicheremo il Partito dei lavoratori del Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Erbil, "è sempre stata una città stabile", anche durante l’ascesa dello Stato islamico in Iraq, e "per preservare la sicurezza, siamo pronti a sostenerla nella lotta al terrorismo. C’è molto da fare ancora e bisogna liberare l’Iraq dal Partito dei lavoratori del Kurdistan iracheno", (Pkk). Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, durante la conferenza stampa congiunta a Erbil, con il premier curdo, Masrour Barzani. Le "relazioni stanno progredendo in modo dinamico", ha aggiunto il capo della diplomazia turca, chiarendo che durante la visita a Baghdad ha discusso di risorse idriche, di energia, di progetti infrastrutturali e della ricostruzione dell’Iraq. Questa mattina, il ministro degli Esteri turco Fidan ha incontrato il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani. Ieri, 23 agosto, a Baghdad, prima tappa del suo viaggio in Iraq ha avuto colloqui con le massime autorità dello Stato.(Irb)