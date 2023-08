Russia: portavoce Ue, non abbiamo informazioni su morte Prigozhin, nessun commento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non dispone di informazioni attendibili sull'incidente dell'aereo di Evgenij Prigozhin e non commenterà quanto avvenuto e le sue possibili conseguenze. Lo ha dichiarato in un briefing a Bruxelles Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna. “Abbiamo visto i resoconti di un incidente aereo in cui, presumibilmente, sono morti Evgenij Prigozhin, il capo del gruppo Wagner, membri del suo entourage, l’equipaggio. Tuttavia, come molte altre cose in Russia, è molto difficile per noi verificare questo, non è nostro compito commentarlo", ha detto il portavoce. Secondo Stano ciò vale anche per le possibili conseguenze della morte di Prigozhin. (Beb)