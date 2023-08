Lettonia: presidente Rinkevics incarica Evika Silina della formazione di un nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente lettone, Edgars Rinkevics, ha incaricato Evika Silina di formare un nuovo governo dopo le dimissioni del premier Artur Krisjanis Karins. Lo ha reso noto il quotidiano “Diena”. “L’esperienza e la competenza di Silina sono un buon punto di partenza per la formazione di un governo funzionante”, ha dichiarato il capo dello Stato in conferenza stampa. Silina è un’esponente di Nuova Unità, formazione politica di centrodestra di cui è leader Karins, e ministra del Welfare del governo uscente. Karins aveva annunciato le sue dimissioni lo scorso 14 agosto a causa di tensioni con i partner di coalizione, Lista Unita e Alleanza nazionale. “Ostacolano il benessere e la crescita economica” del Paese, aveva scritto su X (ex Twitter) Karins motivando le sue dimissioni. (Sts)