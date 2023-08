Autonomia: Manfredi, garantire servizi di qualità, ma servono risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si parla di riduzione dei divari, “per noi significa garantire servizi di qualità come la scuola, sanità e inclusione sociale. Per offrire servizi di qualità ci vogliono risorse, e oggi la differenza di spesa sociale tra nord e sud è enorme e con l’autonomia questo può aumentare”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti al Meeting di Rimini. “Non è un bene per l’Italia, perché – ha aggiunto - l’Italia ha bisogno di coesione e di crescita diffusa, soprattutto dal Mezzogiorno che dia un contributo di crescita al paese, che fino ad oggi non ha dato”. (Rin)