Lazio: Leodori-Ciarla (Pd), De Angelis dice di essere cambiato ma in 2022 inneggiava a Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello De Angelis "a dicembre 2022 ancora inneggiava a Himmler e all'Olocausto" per questo Francesco Rocca "deve tutelare l'istituzione regionale e allontanare immediatamente questo personaggio indegno". Lo affermano in una nota il segretario del Pd del Lazio, Daniele Leodori, e il capogruppo del Pd alla Regione Lazio, Mario Ciarla. "Solo ieri De Angelis si giustificava di essere cambiato negli ultimi venti anni e di aver abbandonato le sue posizioni antisemite. Oggi scopriamo che a dicembre 2022 ancora inneggiava a Himmler e all'Olocausto - spiegano -. Rocca deve tutelare l'istituzione regionale e allontanare immediatamente, ora, questo personaggio indegno la cui presenza offende le vittime della strage di Bologna, la comunità ebraica e tutti i cittadini del Lazio. Un ulteriore ritardo sarebbe ingiustificabile, significherebbe che il presidente della regione condivide le idee del suo capo della comunicazione". (Com)