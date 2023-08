Brics: “multilateralismo inclusivo” e sviluppo al centro della dichiarazione di Johannesburg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo dei cinque Paesi esprimono sostegno al diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, e preoccupazione per l’uso di “misure coercitive unilaterali”, e chiedono “una maggiore rappresentanza dei mercati emergenti e dei Paesi in via di sviluppo nelle organizzazioni internazionali e nei forum multilaterali”. Sulla tutela dei diritti umani invocano un approccio “non selettivo, non politicizzato e costruttivo e senza doppi standard”. Il gruppo Brics, prosegue la dichiarazione, sostiene una riforma globale dell’Onu, compreso il Consiglio di sicurezza, nonché dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), ritenuta centrale in un sistema commerciale multilaterale equo, non discriminatorio e basato sulle regole. In particolare, si chiede il ripristino di un meccanismo di risoluzione delle controversie vincolante a due livelli. Riguardo al commercio agricolo, viene espressa preoccupazione per “misure restrittive” incompatibili con le norme dell’Omc. (segue) (Res)