Brics: “multilateralismo inclusivo” e sviluppo al centro della dichiarazione di Johannesburg (3)

- “Siamo preoccupati per i conflitti in corso in molte parti del mondo. Sottolineiamo il nostro impegno per la risoluzione pacifica delle divergenze e delle controversie attraverso il dialogo”, continuano i leader, riconoscendo anche l‘importanza di una maggiore partecipazione delle donne ai processi di pace. In riferimento all’Africa, si chiedono “soluzioni africane ai problemi africani”. Tra le situazioni che sono motivo di preoccupazione vengono citate quelle del Sudan e del Niger. Viene espresso sostegno, inoltre, alla sovranità, indipendenza, integrità territoriale e unità nazionale della Libia. Vengono accolti con favore gli sviluppi positivi in Medio Oriente, in particolare, il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra l’Arabia Saudita e l’Iran. Sostegno anche alla sovranità, indipendenza e integrità territoriale dello Yemen e a una soluzione negoziata che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale della Siria, così come a “una soluzione a due Stati” al conflitto israelo-palestinese. Viene evidenziata, inoltre, l’importanza di preservare l’accordo sul nucleare iraniano. I leader, infine, si dicono preoccupati per il deterioramento della sicurezza ad Haiti. (segue) (Res)