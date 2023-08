Brics: “multilateralismo inclusivo” e sviluppo al centro della dichiarazione di Johannesburg (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seguono la condanna del terrorismo e la preoccupazione per le attività criminali legate alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, area in cui si intende rafforzare la cooperazione sia tra i Brics, sia a livello internazionale. Il gruppo ritiene essenziale “limitare i rischi che derivano dalla frammentazione geopolitica e geoeconomica” e osserva che gli elevati livelli di debito in alcuni Paesi riducono lo spazio fiscale necessario per affrontare le sfide dello sviluppo. A loro parere il G20 dovrebbe svolgere il ruolo di primo forum multilaterale nel campo della cooperazione economica e finanziaria internazionale tra Paesi sviluppati ed emergenti. (segue) (Res)