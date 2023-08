Brics: “multilateralismo inclusivo” e sviluppo al centro della dichiarazione di Johannesburg (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Brics, che producono un terzo del cibo mondiale, si impegnano quindi a rafforzare la cooperazione agricola e a promuovere l’agricoltura sostenibile, ma anche ad accelerare lo sviluppo industriale, a sfruttare le potenzialità delle piccole e medie imprese, a valutare la possibilità di effettuare transazioni nelle valute locali. Sanità, scienza e tecnologia, ricerca spaziale, gestione dei disastri, istruzione e formazione sono indicati tra gli ambiti in cui rafforzare la cooperazione. Ribadito l’impegno all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i leader si dicono d’accordo anche ad affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, chiedendo però “una transizione giusta, accessibile e sostenibile verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica”, esortando i Paesi sviluppati a “onorare i loro impegni”, anche in termini di finanziamenti, e opponendosi alle barriere commerciali “col pretesto di affrontare il cambiamento climatico”. (Res)