Norvegia: autorità rafforzano recinzione al confine con Russia per impedire attraversamenti renne

- Le autorità della Norvegia sono intenzionate ad impedire gli attraversamenti del confine con la Russia alle mandrie di renne. La Direzione per l'agricoltura norvegese sta lavorando per rinforzare la recinzione di confine per "impedire l'attraversamento illegale della frontiera" alle renne, come si legge. Gli animali e i loro mandriani devono avere inoltre i documenti per attraversare la frontiera con la Russia, come riferisce l'emittente "Nrk". "È stata costruita una recinzione lunga 150 chilometri per trattenere le renne sul lato norvegese del confine. Parti della recinzione di confine risalgono al 1954 e sono ora pronte per essere sostituite", ha spiegato la Direzione per l'agricoltura. Le autorità russe chiedono circa 50 mila corone norvegesi per ogni animale che ha pascolato dalla loro parte del confine, ricorda "Nrk". (Sts)