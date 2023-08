Roma: rischiano di annegare a Ladispoli, agente si tuffa e salva mamma e figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della polizia libero da servizio ha salvato una donna e i suoi due bambini che rischiavano di annegare nel mare di Ladispoli. Il poliziotto, in servizio presso la polizia di frontiera dello scalo aereo Fiumicino, ha salvato madre e figli che - a causa delle acque agitate - si trovavano in difficoltà a circa 50 metri dalla riva. L'agente si trovava in spiaggia, nei pressi dello stabilimento balneare Gotha Beach in compagnia della famiglia, quanto ha sentito le grida di aiuto della donna che si era tuffata in mare vedendo i bambini in difficoltà, trasporti dalla corrente al largo nonostante indossassero i braccioli gonfiabili. Vani i tentativi della madre di raggiungerli. L'agente, alla richiesta di aiuto, si è tuffato in mare e con l'aiuto di un altro bagnante è riuscito a raggiungere i tre e riportarli a riva. Fortunatamente, nonostante il grande spavento, nessuno è ricorso a cure mediche. (Rer)