Cutugno: Morandi, gli devo tanto rispetto e amicizia

- "Ho grande rispetto per Toto. Negli ultimi tempi non l’avevo visto molto, ma l’ho frequentato tanto. Lo conosco da una vita. Riconosco la sua arte come interprete ma soprattutto come autore". Queste le parole di Gianni Morandi al termine del funerale di Toto Cutugno, che si è tenuto stamane nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano. Morandi ha ricordato ‘L’Italiano’ come "una delle canzoni italiane più famose al mondo. "Ma non ha scritto solo quella" ha sottolineato. Morandi ha sottolineato che Cutugno "ha scritto per tanti artisti e per tanti interpreti internazionali". E infine, "gli devo tanto rispetto e tanta amicizia". (Rem)