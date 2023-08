Iraq-Turchia: il ministro dell'Energia turco a Erbil per ripristino esportazioni greggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri di Turchia e Iraq hanno sottolineato durante l’incontro ad Ankara la necessità di ripristinare il flusso di petrolio il prima possibile, dopo i lavori di ispezione e manutenzione effettuati dopo i devastanti terremoti del 6 febbraio scorso nel sud-est dell’Anatolia. Il 25 marzo scorso, la Turchia aveva bloccato le esportazioni irachene di 450.000 barili al giorno attraverso il porto turco di Ceyhan dopo una sentenza arbitrale della Corte penale internazionale. Quest’ultima aveva ordinato alla Turchia di risarcire Baghdad per 1,5 miliardi di dollari per quelle che, a suo dire, erano esportazioni non autorizzate da parte del governo regionale del Kurdistan tra il 2014 e il 2018. Da parte sua, Ankara vorrebbe negoziare l'entità dei danni che è stata condannata a pagare nel lodo arbitrale e chiede anche chiarimenti su altri casi arbitrali aperti. "I ministri hanno scambiato opinioni sulle modalità per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Turchia e Iraq nei settori del petrolio e del gas, dell'interconnessione di gas ed elettricità, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica", si legge nella dichiarazione del ministero dell'Energia e delle Risorse naturali turco. (Irb)