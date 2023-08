Albania: ministra Infrastrutture Balluku, estrazione petrolio da Shpirag ci darà prosperità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estrazione di petrolio dal giacimento di Shpirag, nell’Albania centrale, vicino a Berat, darà prosperità al Paese e ai suoi cittadini. Lo ha scritto oggi su Facebook la vicepremier e ministra delle Infrastrutture albanese Belinda Balluku, commentando il petrolio scoperto a oltre 6 chilometri di profondità durante le esplorazioni della società Shell Upstream Albania e per il quale saranno aperti 15 pozzi. “Questo rappresenta una pietra miliare per un Paese come il nostro. Da qui parte un lungo percorso di cambiamento per il nostro Paese, che ci impegniamo di percorrere con la cooperazione di aziende di eccellenza mondiale”, ha sottolineato Balluku. “Il decennio che ci aspetta segnerà un nuovo periodo prospero per il nostro Paese, per ogni bambino, ragazza e ragazzo, uomo e donna che non hanno mai smesso di credere che l’Albania è il luogo in cui vogliono vivere”, ha aggiunto la ministra. Come reso noto ieri durante una conferenza congiunta tra Balluku e il premier Edi Rama, il progetto nel giacimento di Shpirag prevede un investimento di 7 miliardi di euro. “Il petrolio trovato è di altissima qualità, come quello dell’Arabia Saudita”, ha detto il capo del governo di Tirana.(Alt)