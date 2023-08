Lazio: Bonafoni (Pd), pentimento De Angelis è soltanto una farsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Marcello De Angelis "si diceva sinceramente pentito per quanto detto, professato e cantato nei suoi anni giovanili votati all'estremismo e all'antisemitismo. L'ex leader del gruppo fascio-rock 270 bis non fa in tempo a fare pubblica ammenda per i suoi ex ideali nazisti, che giurava di aver relegato ad un passato che non può cancellare, che si vengono oggi a scoprire nuovi particolari raccapriccianti". Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale Pd e presidente della XIII Commissione Trasparenza e legalità. "Solamente qualche mese fa, nella sua pagina di Instagram, compare la foto di un candelabro che sembrerebbe rievocare le gesta del criminale di guerra Heinrich Himmler". (segue) (Com)