Giordania-Iraq: premier Khasawneh, progetto interconnessione elettrica in vigore tra un mese

- Il progetto di interconnessione elettrica tra Giordania e Iraq dovrebbe entrare in vigore “tra meno di un mese". Lo ha annunciato oggi il primo ministro giordano, Bisher Khasawneh, durante un incontro con il ministro dell’Interno iracheno, Abd al Amir al Shammari, attualmente in visita ad Amman, secondo quanto riferito dall'emittente del Regno "Al Mamlaka". Khasawneh ha inoltre sottolineato l'importanza di "rafforzare il meccanismo di cooperazione tripartita tra Giordania, Iraq ed Egitto” e di “realizzare progetti strategici nell'ambito di questo meccanismo”, come il progetto di città economica congiunta da stabilire ai confini tra i due Paesi e quello dell'oleodotto Bassora-Aqaba. Il premier giordano ha espresso il suo desiderio per "la cooperazione tra i due Paesi nella lotta contro il traffico di droga e armi, nonché l'adozione di tutte le misure necessarie in questo settore e il coordinamento con i Paesi vicini che subiscono sfide simili, come la Siria". Infine, Khasawneh ha dichiarato che il Regno “adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i propri confini, la propria sicurezza e i propri cittadini". (Lib)