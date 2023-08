Sisma 2016: sindaco Rieti, ricordare tragedia mantiene viva attenzione su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare la tragedia di Amatrice e Accumoli "non è solo un dovere nei confronti delle vittime e della moltitudine di persone che ha subito danni e sofferenze ma è fondamentale anche per mantenere viva l'attenzione sull'intero territorio del cratere sismico che non può permettersi di perdere la speranza nel futuro nonostante i ritardi degli anni passati sulla ricostruzione". È quanto dichiara il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in occasione dell'anniversario del sisma del 2016, a margine delle celebrazioni che si sono tenute questa mattina presso l'Auditorium della Laga ad Amatrice. "Il modo migliore per onorare questa triste ricorrenza è garantire il massimo impegno ogni giorno dell'anno al fine di contribuire, ognuno per quanto di propria competenza, alla ricostruzione materiale dell'area del cratere sismico ma anche e soprattutto alla rivitalizzazione economica, occupazionale e delle relazioni umane e comunitarie di questi territori che meritano di poter tornare a guardare al futuro", conclude Sinibaldi. (Com)