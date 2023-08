Sardegna: affittano ville e auto di lusso ma non pagano un centesimo, truffa a Olbia e Costa Smeralda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di truffatori, apparentemente guidati da tiktoker che amano vantarsi delle loro gesta online, ha orchestrato un piano perfido che ha ingannato proprietari di ville, agenzie immobiliari e autonoleggiatori a Olbia e in Costa Smeralda. L'operazione fraudolenta, che si è protratta per settimane, ha visto la prenotazione di lussuose ville attraverso una piattaforma di prenotazioni online. Sfruttando l'identità di ignari ragazzi stranieri. I truffatori hanno goduto di una serie di soggiorni di lusso senza mai pagare un centesimo. La loro principale base operativa è stata una villa nel cuore di Olbia, dotata di ogni comfort, compresa una piscina. È stato utilizzato, ma non pagato e, per giunta pesantemente danneggiato un suv Mercedes Glc. (segue) (Rsc)