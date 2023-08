Sardegna: affittano ville e auto di lusso ma non pagano un centesimo, truffa a Olbia e Costa Smeralda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei "prestanome" dei truffatori sono stati fermati a Olbia a bordo di una Lamborghini, anche questa presa a noleggio a mai pagata. Le persone che erano a bordo si sono presentate come cittadini senegalesi, ma avevano documenti falsi e sono già sparite dalla circolazione. I danni ammontano a decine di migliaia di euro, con bonifici che venivano bloccati dopo essere stati inviati. La banda sembra essere composta da individui già noti alle procure in diverse parti della Penisola. Una delle vittime ha fornito a uno studio legale di Olbia immagini che potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini in corso. Le foto catturano una festa nella villa di Olbia, con individui che potrebbero essere i veri cervelli dietro questa operazione. (Rsc)