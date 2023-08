Migranti: Manfredi, tema complesso, abbiamo grandi difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella sui migranti è un tema "di grande complessità. Io credo che questi processi vadano governati e non nascosti, e abbiamo un fenomeno nuovo: la maggior parte dei migranti sono minori non accompagnati”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al punto stampa del Meeting di Rimini. “Oggi – ha sottolineato - abbiamo grandi difficoltà sia nell’accogliere con servizi di qualità sia nella copertura dei costi finanziari. Io credo sia necessario una politica migratoria diversa, che lavori su flussi più coordinati e più capaci di dare una risposta a quelli che sono i bisogni di queste popolazioni e delle nostre comunità”. “Solamente con un rapporto sano con l’Africa, si possono governare questi processi. Non negarli ma cercare di gestirli in maniera più equilibrata e affidabile”, ha concluso Manfredi. (Rin)