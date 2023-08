Roma: nuovo open day per carta d'identità elettronica in municipio XI (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel prossimo fine settimana Roma Capitale "garantisce le aperture straordinarie per la Cie con oltre 400 richieste che saranno accolte, previa prenotazione il giorno precedente, nel Municipio XI e negli ex Punti Informativi Turistici. Un ringraziamento sentito va agli ufficiali d'Anagrafe, ai Municipi e ai Dipartimenti capitolini competenti, impegnati anche in piena estate nelle aperture degli Open Day e nel parallelo lavoro di potenziamento del sistema ordinario di rilasci" ha commentato in una nota Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. (Com)