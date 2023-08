Polonia: premier Morawiecki, Wagner in Bielorussia resta una minaccia malgrado morte Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado la morte del suo fondatore, Evgenij Prigozhin, la presenza del gruppo paramilitare russo Wagner in Bielorussia resta una minaccia per gli Stati della Nato confinanti. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, in conferenza stampa. “Per quanto riguarda la morte di Prigozhin nello schianto dell’aereo, non dirò se si tratta o meno di un caso. Penso che tutti i polacchi siano in grado di rispondere da soli” alla domanda, ha detto Morawiecki. “Voglio attirare l’attenzione su un altro aspetto, quello della sicurezza”, ha continuato. Chiedersi se la perdurante presenza del gruppo Wagner nel territorio bielorusso continui a rappresentare un pericolo è “una domanda retorica”. Il gruppo oggi è “sotto la supervisione diretta di Putin e dei suoi uomini” e pertanto resterà “uno strumento di provocazione, ricatto, attacco” e altri tipi di disturbo utili a causare “la destabilizzazione dei Paesi che confinano con la Bielorussia”, ha affermato il capo del governo polacco. (Vap)