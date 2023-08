Turchia: Banca centrale alza il tasso d'interesse al 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia ha aumentato ulteriormente il tasso di interesse dal 17,5 al 25 per cento, attuando un rialzo per il terzo mese consecutivo. Lo ha affermato in una nota il comitato di politica monetaria della Banca centrale, che ha aumentato il tasso di riferimento di 750 punti base. L’incremento è superiore alle aspettative del 20 per cento, riportate da diversi osservatori internazionali. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istituto turco di statistica (Tuik), a luglio l’inflazione annua si è attestata al 47,83 per cento, mentre su base mensile al 9,49 per cento. (Tua)