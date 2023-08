Firenze: Sangiuliano, più vigilanza agli Uffizi, 10.000 euro danno Corridoio Vasariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo "il gravissimo atto" di ieri ai danni del Corridoio Vasariano e l’individuazione dei presunti autori del gesto grazie al prezioso lavoro dell’Arma dei Carabinieri, "il direttore degli Uffizi mi ha appena confermato che questa stamattina sono iniziati i lavori di ripulitura e ripristino delle superfici coinvolte. A breve sarà concluso un bando che permetterà di dotare tutto il complesso museale, compresa la zona del loggiato Vasariano, di vigilanti armati h24”. Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Il ministero della Cultura sarà in prima fila nel costituirsi parte civile contro i responsabili. Il ddl ‘eco-vandali’, prossimo a diventare legge, prevedrà una multa comminata dal Prefetto pari alla spesa per riparare il danno arrecato. Al momento, per le superficie del Vasariano è prevista una spesa di 10.000 euro”, conclude. (Rin)