Milano: risse con cinture e mannaia, licenza sospesa al Glass Music Restaurant a Sesto S.G. (MI)

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Glass Music Restaurant”, in via Indro Montanelli a Sesto San Giovanni (MI). Questa mattina, gli agenti del commissariato Sesto San Giovanni hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività dopo che lo scorso luglio i poliziotti sono intervenuti nei pressi del locale a seguito di una richiesta di soccorso per una persona ferita da un’arma bianca e trasportata in codice rosso ospedale da dove è stato dimessa con una prognosi di 90 giorni. I poliziotti hanno sentito diversi testimoni tra cui un amico della vittima che ha riferito di essere stato avvicinato da un uomo, all’uscita del locale, il quale ha minacciato il suo gruppo di amici brandendo una bottiglia di birra. Da questo episodio ne è scaturita una colluttazione dove hanno preso parte altri due ragazzi che hanno estratto una cintura e una mannaia. Dopo aver aggredito il gruppo, gli aggressori sono scappati e, oltre al ferimento dell’amico, il testimone ha dichiarato di essere stato derubato del telefono cellulare. (segue) (Com)