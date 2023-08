I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: nave con 27.500 tonnellate di grano russo attracca al porto di Sfax - Una nave carica di 27.500 tonnellate di grano proveniente dalla Russia è attraccata ieri, mercoledì 23 agosto, nel porto di Sfax, in Tunisia. Il sito web d’informazione “Tunisie Numerique” riferisce che le operazioni di scarico sono iniziate immediatamente. Il direttore regionale dell'ufficio nazionale dei cereali, presente all'operazione, ha precisato che la maggior parte di questo carico è destinata ai mulini di Sfax, Kasserine, Gabes e Sousse, e una piccola parte sarà immagazzinata. Da tempo, il Paese è alle prese con una crisi del pane, con i cittadini costretti a fare lunghe file per procurarsi le pagnotte sussidiate dallo Stato. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha più volte attribuito le carenze di beni di prima necessità, in particolare il pane, a "cartelli" e "lobbisti" il cui obiettivo è "accrescere le tensioni sociali". Il 18 agosto, le forze di polizia della Tunisia hanno arrestato il responsabile della Camera nazionale dei proprietari di panetterie, una branca dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), Mohamed Bouanane, con le accuse di "presunto monopolio e speculazione sul mercato di prodotti alimentari sovvenzionati, nonché sospetto riciclaggio di denaro". (segue) (Res)