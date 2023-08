© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: editoriale, l'Algeria tenta la via diplomatica per risolvere la crisi in Niger - In un contesto di incertezza al livello politico e militare all'interno della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), l'Algeria sta emergendo come un attore diplomatico chiave per trovare una soluzione alla crisi in corso. Un editoriale pubblicato dal quotidiano algerino “L’Algerie audjourd’hui” evidenzia che mentre la Cedeao sembra aver privilegiato la dimostrazione di forza, l'Algeria si sta impegnando a promuovere un approccio politico basato sul dialogo e sulla negoziazione. La crisi in questione, simile a un'epidemia in grado di propagarsi ulteriormente, è legata alle tensioni in Niger e alle possibili ripercussioni di un intervento militare della Cedeao. Tra i paesi favorevoli a una soluzione politica figurano gli Stati Uniti, nonché altre nazioni come l'Italia che si oppongono a un'operazione militare con il potenziale di far sprofondare l’intera regione nel caos. “L'Algeria, in collaborazione con questi partner, sta cercandi di convincere la Cedeao dell'efficacia di questa opzione”, aggiunge il giornale. (Res)